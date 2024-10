Erfurt (dpa/th) - Die finanzielle Lage der Thüringer Städte, Gemeinden und Kreise ist angespannter als in den vergangenen Jahren. Die Ausgaben stiegen in der ersten Hälfte 2024 schneller als die Einnahmen, geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Demnach wuchsen die Ausgaben von Januar bis Juni um 7,3 Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbuchten die Kommunen nur Einnahmen von 3,58 Milliarden Euro. Das waren 5,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.