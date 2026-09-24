Kommunalfinanzen: Augsburg verhängt Haushaltssperre – Verwaltung muss sparen

Laufende Investitionen seien in der rund 300.000 Einwohner großen Kommune nicht betroffen. Neue und bislang nicht freigegebene Vorhaben sowie freiwillige städtische Leistungen würden hingegen eingeschränkt. Außerdem sollen frei werdende Stellen in den Behörden nur noch in Einzelfällen wieder besetzt werden.