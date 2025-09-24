Kommunalfinanzen: 211 Millionen vom Bund – Thüringens Städte wollen Zusagen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Städte und Gemeinden pochen auf eine verbindliche Regelung bei der Verteilung der Gelder in dreistelliger Millionenhöhe aus dem Infrastrukturpaket des Bundes. "Das darf uns nicht vorenthalten werden", sagte der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Carsten Rieder, vor einer Mitgliederversammlung des kommunalen Spitzenverbandes der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Thüringen bekommt aus dem kreditfinanzierten Programm des Bundes nach Angaben des Finanzministeriums rund 211 Millionen Euro jährlich.