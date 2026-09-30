Die vergangenen Jahre haben Thüringens Wäldern sehr zugesetzt. Wo Autofahrer früher neben der Straße nichts als Bäume gesehen haben, sind mittlerweile viele Kahlflächen entstanden. Beim Kommunalen Waldtag Südthüringen in Schleusingen zeichnet der Thüringer Umwelt- und Forstminister Tilo Kummer (Thüringen.Gerecht) ein deutliches Bild der Lage. Nach seinen Angaben sind mittlerweile etwa 120.000 bis 130.000 Hektar Wald stark geschädigt oder teilweise kahl. Die Ursachen dafür sind laut Kummer die Folgen des Klimawandels und die Borkenkäferkalamität der vergangenen Jahre.