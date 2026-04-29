Städte und Gemeinden fordern dynamische Förderung

Pannermayer warnte davor, dass das System ohne eine Überarbeitung der Förderung schon bald in einer ähnlichen Schieflage landen könnte, wie es derzeit schon der Fall ist. Ohne eine dauerhafte Dynamisierung würden die laufend steigenden Kosten für Personal und Energie die angestrebte finanzielle Verbesserung nach kurzer Zeit wieder aufzehren. Eine Reform, die keine Dynamisierung der Förderung berücksichtige, wirke nicht nachhaltig, sondern lindere das Problem nur vorübergehend. Entscheidende Parameter seien die tatsächliche Kostenentwicklung, also vor allem der Tarifentwicklung im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die allgemeine Preissteigerung.