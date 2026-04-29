München (dpa/lby) - Trotz der Aufstockung der Landesmittel bei der Förderung der Betriebskosten von Kindergärten sind laut Städtetag angemessene Elternbeiträge in Bayern weiter unverzichtbar. Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen unverzichtbar. Bei Eltern dürfe deshalb nicht der Eindruck erweckt werden, dass sich mit der Reform des BayKiBiG die Beiträge reduzieren lassen. "Wir müssen die Realitäten klar benennen: Ohne Elternbeiträge lässt sich eine funktionierende Kita-Landschaft im Freistaat nicht finanzieren", sagte der Vorsitzende des Verbandes, der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU).