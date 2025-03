Union und SPD wollen im Bund ein Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur schnüren. Es muss aber noch beschlossen werden. Die Pläne sehen unter anderem ein Sondervermögen für die Instandsetzung der Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro für zehn Jahre vor. Davon sollen rund 100 Milliarden Euro an die Länder und Kommunen fließen. Wie viel genau in Thüringen ankommen wird, ist noch unklar.