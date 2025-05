Kommunaler Finanzausgleich: Mehr als eine Milliarde Euro für Schulen und Kitas in Bayern

München (dpa/lby) - Der Freistaat fördert mit 1,07 Milliarden Euro den Ausbau von Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayerns Kommunen. "Unser Ziel ist es, die Infrastruktur insbesondere im Bildungs- und Betreuungsbereich zu verbessern und so die Lebensqualität vor Ort zu steigern. Gemeinsam mit unseren Kommunen möchten wir Räume schaffen, in denen unsere Kinder gerne lernen und sich wohlfühlen können", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) im München. Unterstützt wurden in Summe laut Ministerium mehr als 1.650 Baumaßnahmen, davon mehr als 1.600 an Schulen und Kitas.