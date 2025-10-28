Kommunaler Finanzausgleich: Bayerns Städten geht die Puste aus - Ruf nach Soforthilfen

Söder hatte Bereitschaft zu neuen Schulden bereits signalisiert

Söder hatte bereits wiederholt erklärt, dass er notfalls auch bereit sei, neue Schulden aufzunehmen, sollten die von der Staatsregierung geplanten Investitionen und die laufenden Kosten nicht über die Steuereinnahmen gegenfinanziert werden können. In der vergangenen Woche hatte die neueste Steuerschätzung ein wenig für Hoffnung gesorgt - demnach darf der Freistaat 2026 mit einem leichten Steuerplus von rund 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zur besonders schlechten Mai-Schätzung 2025 rechnen. Für 2027 kann Bayern auch mit 1,8 Milliarden Euro zusätzlich im Vergleich zur Mai-Schätzung rechnen.