Die Freien Wähler widersprachen der Darstellung, dass sich ihre Landräte damit gegen den Kurs der Partei gestellt hätten, wie es die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag berichtet hatte. Parteichef Hubert Aiwanger hatte am Mittwoch nach einer Sondersitzung der Freien Wähler im Landtag erklärt, sie würden die Pläne von Union und SPD in ihrer jetzigen Form ablehnen.