Der Kommunale IT-Service (KITS) investiert in die digitale Ausstattung der Schulen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Für 35.676 Euro werden 20 neue interaktive Displays des Herstellers Prowise angeschafft. Sie ersetzen überwiegend Tafelsysteme aus den Jahren 2017 und 2018, die zunehmend technische Defekte aufweisen und den Anforderungen eines modernen, digital unterstützten Unterrichts nicht mehr vollständig entsprechen.