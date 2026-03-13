Auf den ersten Blick sind es Kleinigkeiten, die der Landesrechnungshof moniert. Und es ist doch eine nette Geste, wenn der Landrat oder der Bürgermeister seinen Mitarbeitern zum Geburtstag ein Präsent zukommen lässt. Wenn er es aus privater Tasche bezahlt, ist dagegen auch nichts einzuwenden, wenn es aber aus dem Haushalt kommt, dann eben doch. Erst recht, wenn die Stadt oder der Kreis so klamm sind, dass sie seit Jahren unter vorläufiger Haushaltsführung stehen. Und es läppert sich, was der Rechnungshof so gefunden hat.