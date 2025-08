Was bisher jede Stadt für sich organisiert hat, wird nun gemeinsam umgesetzt: Erstmals bietet die Volkshochschule Suhl in Kooperation mit dem Congress Centrum Suhl (CCS) und der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) für ein Oberzentrum Südthüringen eine gemeinsame Vier-Städte-Gästeführer-Ausbildung an. Die Vision: Gästeführer, die ihre eigene Stadt im Detail kennen, aber auch in der Lage sind, qualifiziert Gästeführungen in den drei Partnerstädten in der KAG zu übernehmen.