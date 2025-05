Wie stehen die Südthüringer zum jetzt gestarteten Bau der Südlink-Trasse? Braucht Ilmenau einen Halt an der ICE-Strecke? Ist die Schließung unsere Grundschule unvermeidlich? Wie steht es um die ärztliche Versorgung in der Rhön? Was ist von der „Grünes Herz“-Kampagne zu halten? Und wie schlägt sich eigentlich der neue Bürgermeister? Was halten Sie von den Meinung unseres Leitartiklers? Sie merken es: Es gibt viele Anlässe für rege Diskussionen und engagierte Meinungen. „Plural“ bietet Ihnen nun neue Möglichkeiten, dabei mitzutun.