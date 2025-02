Klar, Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Schon gar nicht die Prognosemodelle, die nun einen nie dagewesenen Durchmarsch der AfD im Osten prophezeien. „Umfragen interessieren mich nicht“, sagte Bodo Ramelow, dem in Erfurt/Weimar auch nur Platz 2 vorhergesagt wird. Doch die Silberlocke kämpft. Was man leider von den Konservativen in den drei Südthüringer Wahlkreisen nicht sagen kann. Der Kaltennordheimer Bürgermeister Erik Thürmer, der Bad Salzunger Bundestagsprofi Christian Hirte, der Ilmenauer Ex-MdB Tankred Schipanski: Solide und bodenständige Südthüringer Christdemokraten, die das Zeug hätten, Wähler am rechten und unzufriedenen Rand zu erreichen, sie fürs demokratische Spektrum zu retten. Nur: Von intensivem Kampf um jede Stimme ist wenig zu merken. Die Wahlwerbung läuft auf Sparflamme, kein einziger prominenter CDU’ler lässt sich in Südthüringen blicken, keine laute Wortmeldung ist zu vernehmen, und selbst CDU-Landeschef Mario Voigt schaut nur deshalb mal vorbei, weil in Römhild auch Bürgermeisterwahl ist. Die AfD-Kandidaten, darunter ein Robert Teske aus Erfurt, müssen einfach nur zuschauen und ein paar Sprüche im Internet klopfen. Die Siegesgewissheit bekommen sie gratis. Wurmt das denn keinen?