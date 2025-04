Wir möchten neue Wege beschreiten“, sagt Anke Wirsing, die Kandidatin für den BSW-Vorsitz. Das klingt nach Warnung an die beiden Amtsinhaber Katja Wolf und Steffen Schütz. Im Thüringer BSW ist ein Machtkampf entbrannt, bei dem es um die künftige Ausrichtung der jungen Partei geht. Die Frage heißt: Pragmatismus oder Ideologie? Angezettelt hat ihn Sahra Wagenknecht. Sie will mit Anke Wirsing eine treue Anhängerin im Freistaat installieren und somit mehr Macht und Zugriff auf die Politik in Thüringen bekommen.