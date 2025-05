Als am Wochenende durchsickerte, dass Florian Wirtz nicht zum FC Bayern wechseln wird, lief das Netz – wie sollte es anders sein – heiß. „Mega-Wende“, „Transfer-Träumer Hoeneß“ oder „schwere Niederlage für den FC Bayern“ lauteten die Schlagzeilen, selbst in Laufzeilen von Nachrichtensendungen. Produziert von den Journalisten, die zuvor keine Gelegenheit ausließen, um nach dem Wasserstand im Wirtz-Poker zu fragen und tagtäglich Schlagzeilen dazu zu produzieren. Nun gut. Zum Glück gab es auch andere Meinungsäußerungen. Ein Bayern-Fan twitterte über den gescheiterten Wunschtransfer in Anlehnung an das Vereinsjubiläum, dass der FC Bayern auch ohne Florian Wirtz 125 Jahre lang ganz gut Fußball gespielt habe. Wohl wahr.