Gibt es dann ein Grundeinkommen? So lautete die eigentliche Frage. Denn KI wird uns definitiv viele weitere Aufgaben abnehmen, vielleicht auch Dinge, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Aber mal abgesehen davon, ob die KI wirklich alle Aufgaben übernehmen könnte, muss man sich die Frage stellen, was Arbeit für uns bedeutet. Vielleicht geht es einfach darum, etwas zu tun zu haben, Ziele zu verfolgen. Bei der Arbeit verdienen wir ja nicht nur Geld, wir kommen in Kontakt mit Kollegen. Menschen brauchen diesen Kontakt. Sogar lästern kann gesund sein, habe ich mal gelesen.