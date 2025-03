Deutsche Autos sind böse, zumindest in der Welt von US-Präsident Donald Trump. Deswegen will er ab sofort Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos erheben. Was der US-Präsident vergisst, dessen Welt strikt in schwarz und weiß aufgeteilt zu sein scheint, so einfach ist es heutzutage gar nicht mehr zu sagen, ob ein Auto aus Deutschland oder den USA kommt.