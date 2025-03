Millionen Kubikmeter Salzabwasser in unmittelbarer Nähe zu einer unterirdischen Giftmüll-Deponie? Das klingt nach keinem guten Plan. Genau aus diesem Grund hat der Kasseler Düngemittelhersteller K+S bis heute keine Genehmigung für die Lagerung von Salzabwasser in der stillgelegten Grube Springen im Wartburgkreis keine Genehmigung erhalten. Eigentlich hatte K+S schon vor Jahren mit der Flutung der Grube beginnen wollen, doch die Behörden verlangten immer wieder neue Unterlagen, Nachbesserungen an dem Konzept.