Der Theaterherzog – welche Lichtgestalt! Preußen hat den alten Fritz, Sachsen seinen August, Bayern einen Ludwig. Und Thüringen? Hat Carl Alexander. In Weimar. Und einen Georg. In Meiningen. Geboren vor 199 Jahren. Gestorben vor 111 Jahren. Und noch immer von solcher Macht, die einem längst zu Staub gewordenen Fürsten selten zuteil wird. Georg – Erfinder der Meininger Prinzipien und des modernen Regietheaters. Ach was: Ohne ihn kein Hollywood, lauten die selbstbewussten Projektionen. Meiningen spiegelt sich trefflich in der kulturellen Lust und im Wesen eines Mannes, die scheinbar alle Zeiten überdauern. Von so einem lassen sich Identität, Relevanz und Sublimation ableiten. Das kulturelle Gedächtnis einer Stadt, einer ganzen Region wird bis heute geprägt von Georg II. Er repräsentiert das Zeitalter der Romantik, eine ganze Epoche, mithin Thüringer Geschichte. Das macht ihn solitär – in der Tat.