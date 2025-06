Kommentar: Visionen oder Todesstoß für Suhl

Olympische Wettbewerbe in Suhl? Was fast wie ein Märchen klingt, ist durchaus realistisch. Die international erprobte Schießsportanlage in der Waffenstadt, leider kaum wahrgenommen von der Öffentlichkeit, rückt unsere Südthüringer Region urplötzlich mit der deutschen Olympiabewerbung ins Rampenlicht. Die Auserwählung Suhls als olympische Außenstelle Hamburgs zeigt dabei wiederholt, dass sich hierzulande Schätze verbergen, die weit größere Wertschätzung verdienen. Und: Wer WM kann, siehe Oberhof 2023 mit Biathlon und Rennrodeln im Doppelpack, kann auch Olympia.