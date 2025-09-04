Verlässlichkeit – das ist es, was Bürger von der Politik erwarten. Deshalb ist es gut, dass dank einer Stadtratsmehrheit der Spielplatz hinterm Meininger Schloss endlich gebaut wird. Schon seit mehreren Jahren wird über das Projekt diskutiert, bei dem – was toll ist – die Ideen des Kinder- und Jugendstadtrates einflossen. Mit dem städtischen Haushaltsplan 2025 gab es Ende vorigen Jahres das klare politische Signal: Wir bauen den Spielplatz jetzt! 450.000 Euro Eigenmittel stehen dafür bereit. So viel muss die Stadt jetzt nicht einmal selbst aufbringen und bekommt sogar mehr als damals gedacht.