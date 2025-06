Kommentar und Kaffee: Einfach zuhören – und staunen

Vielfalt, Spannung, Staunen – all das entsteht nicht am Redaktionstisch, sondern draußen, mitten im Leben. Ich freue mich auf Begegnungen, die mir einmal mehr zeigen, was unsere Region zum Leuchten bringt, welchen Blick die Menschen auf ihre Heimat, deren Geschichte, Gegenwart und Zukunft haben. Und ich freue mich auf das Strahlen in den Augen derer, die endlich erzählen dürfen. Denn so oft wird spürbar – draußen bei echten Unterhaltungen mit den Menschen – wie wichtig ihnen ihre Heimatzeitung ist und welche Einblicke sie darüber bekommen. Wie sie plötzlich verstehen, was Leute hier hält, warum sie tun, was sie tun und was dieser Landstrich beherbergt – an Charakter, an Haltung, an Geschichten, die ohne den Lokaljournalismus vielleicht nie erzählt würden.