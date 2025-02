Wer heutzutage Brandmauern fordert, um politische Meinungen und mithin Menschen, die sich an der Wahlurne und damit im Herzen unserer Demokratie äußern, aus eben jenem Meinungs- und Willensbildungsprozess auszuschließen, dem sei ein Blick auf das Jahr 1989 empfohlen. Der ein oder andere mag sich erinnern, wie viele Menschen damals die DDR klammheimlich über Ungarn verließen, weil sie eben nicht das sagen und wählen durften, was sie für richtig hielten. Die SED-Führung goss über ihrem abtrünnigen Volk noch kräftig Schmutzkübel aus: Man solle jenen doch bitte keine Träne nachweinen, ließ sie in den Parteizeitungen drucken. Die Botschaft: Wer aus der Reihe tanzt, gehört nicht mehr dazu.