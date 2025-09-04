Die Diskussion um den Spielplatz im Meininger Schlosspark entwickelte sich im Stadtrat zum offenen Meinungsstreit über die Politik in der Stadt. Gut so! Ihre Kernfrage: Brauchen wir einen neuen Spielplatz im Schlosspark? So schön dieser wäre, ich sage: Nein! Die kleine Eisenbahn ist nicht das coolste Spielgerät, aber für einen großen Bahnhof (oder Fisch) reicht das Geld jetzt nicht. Die Stadt hat noch einen anderen, einen riesigen Bahnhof. Den möchte und muss sie ausbauen, für alle kleinen und großen Fahrgäste, für Meininger und Besucher. Das Bauvorhaben bindet einige Millionen Euro. Dem Bahnhof gegenüber befindet sich der denkmalgeschützte Englische Garten, dessen dringende Erneuerung ebenfalls viel Geld braucht.