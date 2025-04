Wer es bis jetzt nicht wusste: Das Klischee vom „Tütenkleben“ im Knast hat sich erledigt. Nun scheint das Leben hinter Gittern sogar attraktiver zu sein als das in Freiheit, wenn man dafür „draußen“ arbeiten muss. Jedenfalls klingt die Auswertung der Zahlen zur Ersatzfreiheitsstrafe in Thüringen genau so: Wer eine Geldstrafe zum Beispiel für Schwarzfahren nicht zahlen kann, geht lieber hinter Gitter als stattdessen gemeinnützig zu arbeiten. Nur wenige Dutzend Verurteilte von Tausenden haben sich in den letzten Jahren für das Modell „Schwitzen statt Sitzen“ entschieden.