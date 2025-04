Die Denke hinter den Entscheidungen scheint erst einmal nachvollziehbar: In einem Ministerium ist der Minister der politische Kopf, für den Verwaltungskram gibt es an der Spitze den Staatssekretär. Oder in einem großen Ressort dürfen es auch mal zwei sein. Jahrzehntelang kam das kleine Thüringen mit insgesamt zehn Staatssekretären aus. Unter Bodo Ramelow waren es erst elf, dann 13. Und nun aber schickt sich der aktuelle Regierungschef Mario Voigt an, zu den derzeit zwölf Staatssekretären noch zwei weitere zu gesellen und damit einen neuen Rekord aufzustellen. Es gebe ja sooo viel zu tun für die Staatssekretäre, heißt es zur Begründung. Auch wenn jetzt beteuert wird, die Stellen seien bis zum Ende der Legislatur befristet, reibt sich der Steuerzahler verwundert die Augen. Sieht so etwa der versprochene Bürokratieabbau aus? Zumal in der Vorgänger-Regierung der Landesrechnungshof seine Bedenken an der Qualifikation der Staatssekretäre und anderer Spitzen-Beamter laut geäußert hatte. Verdächtig wirkt in dem Zusammenhang auch: In der aktuellen Staatssekretärs-Riege finden sich etwa die ehemaligen Oberbürgermeister Andreas Bausewein (Erfurt) und Julian Vonarb (Gera), für die sich wohl keine anderen Versorgungsposten gefunden hatten.