Der Sport schreibt so manche Geschichte. Viele schöne wie die des Jubels, der Sensation, des Außergewöhnlichen, und weniger schöne wie die der Enttäuschung, des Abstiegs oder des Betrugs. Die aktuelle Geschichte des Thüringer HC hätte man schöner nicht schreiben können. War allein das Erreichen des Finalturnier der European League allein ein kleines Märchen, so wuchs die international beinahe namenlose Mannschaft in Graz über sich hinaus und schaffte Historisches, wovon selbst die langjährigen Macher beim THC nicht zu träumen gewagt hätten: 25 Jahre nach der Gründung des Thüringer Handball-Clubs Erfurt-Bad Langensalza gewann der Verein erstmals einen europäischen Titel. Was für ein großartiger Erfolg für einen kleinen Verein mitten in Thüringen mit sehr bescheidenen Mitteln im Vergleich zu den Top-Teams und vielen anderen Ligen in Europa.