Am Rennsteig werden Heimatmuseen und Heimatstuben geschlossen oder sollen verkauft werden, eine Zeichenschule bald ebenfalls, in Judenbach sind die Räumlichkeiten der Stiftung seit Monaten nicht mehr zugänglich und auch für das „Haus der Natur“ in Goldisthal droht das Aus. Irgendwann ist genug, sagen sich offenbar doch einige Menschen aus der Region, starten eine Onlinepetition mit der klaren Forderung: „Das Haus der Natur darf nicht geschlossen werden“.