Ein ganz normaler Tag: Der Startschuss für den Breitbandausbau in Schleusingen fällt. Wie lange haben die Menschen darauf gewartet. Endlich geht es los. Ich sehe es – und trage es in die Welt. Wenig später bin ich in Eisfeld. Dort erklärt der Bürgermeister am Beispiel des Wohnquartiers am Markt, wie Mammutprojekte angegangen, weiterentwickelt und abgeschlossen werden können. Und dann wird die Hildburghäuser Straße endlich für den Verkehr freigegeben. Doch warum hat das so lange gedauert? Ich frage nach, höre zu – und schreibe es auf. Ach, und da ist auch noch der Biber. Der hat sich einen (Wein)Garten in Römhild als Sonnenplatz auserkoren. Eine witzige Geschichte.