Die Täter sind unbekannt. Deshalb lässt sich zur Motivlage bislang nichts sagen. Die Frage steht deshalb im Raum: Was bewegt Menschen zu Diebstahl und Zerstörungswut an den Stationen der Pfingsttour im Stadtwald Hildburghausen? Ist ihnen bewusst, was sie tun, wenn sie Utensilien wie die in Handarbeit angefertigte Dartscheibe und einen Balanciergurt entwenden sowie Wegweiser abreißen? Offensichtlich nicht, denn sonst wüssten sie, dass sie mit ihrem Handeln die gesamte Tour gefährden – ein Angebot, das seit Jahren immer wieder hunderte Kinder begeistert.