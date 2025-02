In manchen Momenten hätte man sich die Ohren zuhalten können, so laut war der Beifall mitunter zum Neujahrsempfang in Eisfeld. Das laute Klatschen und teilweise sogar stehende Ovationen für die vielen Ehrenamtlichen, die in der Stadt mit ihren Ortsteilen wirken, ist aber hochverdient. Also gilt in diesem Fall: umso lauter, umso besser. Wen der Beifall wirklich stört, der kann ja Ohrenstöpsel tragen.