Fußballenthusiasten verlieren derzeit leicht den Überblick. Die Bundesliga ist zu Ende, neue Pokalsieger sind gekürt, in München geht am Sonntag das Finale der sogenannten „Nations League“ über die Bühne und in den USA läuft bereits in der kommenden Woche das nächste Großereignis an – die Premiere der neuen Klub-Weltmeisterschaft. Offen gesagt kann ich gerade diesem neuen Format einiges abgewinnen.