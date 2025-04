Zuletzt erst ein dürftiges 1:1 gegen Abstiegskandidat Kiel, am vergangenen Samstag ein blamables 0:4 in Frankfurt und nur noch Platz fünf in der Tabelle – wir wär’s mit einem Trainerwechsel bei RB Leipzig? Jürgen Klopp vielleicht? Schließlich erlebt der Tausch von Fußballlehrern am Saisonende aktuell eine wahre Krönung. Beinahe jeder Zweit- und Drittligist, dem das Scheitern im Aufstiegskampf oder der Abstieg droht, praktiziert momentan einen Schnellschuss und hofft auf ein Happy End. Dass die Vielzahl der Trainerwechsel verpufft, scheint sich leider noch nicht überall herumgesprochen zu haben.