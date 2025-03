Zum Glück ist US-Vizepräsident J. D. Vance bei seinem Kurzbesuch in Grönland nicht mit Einheimischen in Kontakt gekommen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese ihn mit Eiern beworfen hätten. Und das wäre dann doch an Ironie nicht zu überbieten gewesen. Schließlich wollen die USA sich Grönland einverleiben, weil sie sich so zum Beispiel Zugang zu wertvollen Rohstoffen wie Seltenen Erden erhoffen. Ganz in bester Kolonialmanier eben. Dabei bräuchte die amerikanische Führung derzeit einen anderen Rohstoff viel dringender, um die erhitzten Gemüter US-Bürger zu kühlen. Eier. Nein, nicht die Eier, von den Bayern-Keeper Oliver Kahn einst sprach, es geht tatsächlich um profane Hühnereier.