Wo ich bin, ist keine Provinz“, behauptet der gerade in Meiningen als Schöpfer der viel diskutierten Georg-Statue tätig gewordene Künstler Markus Lüpertz. Das ist ein wenig eitel, natürlich. Aber es ist auch eine Liebeserklärung. Provinz ist – tja, was eigentlich? Wer das Wort in den Mund nimmt, möchte eine Gegend mit einem Unterton versehen: Hier spielt nicht das pure Leben, hier ist alles ein wenig beschwerlicher, ein Stück weit zurückgebliebener als anderswo. Aber stimmt das denn?