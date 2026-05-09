Wo ich bin, ist keine Provinz“, behauptet der gerade in Meiningen als Schöpfer der viel diskutierten Georg-Statue tätig gewordene Künstler Markus Lüpertz. Das ist ein wenig eitel, natürlich. Aber es ist auch eine Liebeserklärung. Provinz ist – tja, was eigentlich? Wer das Wort in den Mund nimmt, möchte eine Gegend mit einem Unterton versehen: Hier spielt nicht das pure Leben, hier ist alles ein wenig beschwerlicher, ein Stück weit zurückgebliebener als anderswo. Aber stimmt das denn?
Kommentar Die große Welt im Kleinen spiegeln
Peter Lauterbach 09.05.2026 - 08:00 Uhr