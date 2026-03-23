Ein Logo ist nicht mehr als ein Hingucker – auf dem ersten Blick jedenfalls. Schlimmstenfalls ist es einem herzlich egal. Mir geht es so mit dem „alten“ Landkreislogo. Es scheint aus der Zeit gefallen. Und genau das erzählt es auch: Eine Gegend, die irgendwie den Anschluss verpasst hat. Die Altbacken ist und der Zeit hinterher. Das ist tödlich, wenn es ums Wohlfühlen hierzulande geht. Denn Logos sind Kommunikationsmittel, die Empathie auslösen. Glücksgefühle bestenfalls. Man denke nur mal an den angebissenen „Apple“-Apfel, die vier Ringe von „Audi“ oder den „Aperol“-Schriftzug.