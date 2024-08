Sahra Wagenknecht kann sehr gut erzählen. Das zeigt sich allein an der passgenauen Konzeption ihrer Rede in Eisenach. Sie versammelt Inhalte mit Empör-Potenzial, listet auf, was nicht läuft. Sie fügt die Dinge aneinander und vereint eine enorme Bandbreite an politischen Themen – sodass am Ende jedermann zuhören kann, von Anfang bis Ende, ohne dass es langweilig wird. Im Gegenteil. Mit ihrer besonderen Art der Rhetorik und der Intonierung packt und euphorisiert Wagenknecht die Leute. Sie begeistert schlicht. Und nicht jeder wird sich am Ende hinstellen und dann noch mal kritisch hinterfragen, was das jetzt eigentlich war, sondern vor allem die Stimmung mitnehmen – die auch durch die ständige Wiederholung dieses „Das darf doch eigentlich gar nicht wahr sein“-Mantras entsteht. Dass Wagenknecht deswegen beliebt ist, verwundert nicht. Und offenbart sich schon in der Tatsache, dass sich Menschen, die eigentlich wenig bis nicht politisch aktiv sind, im Alltag Videoschnipsel von Wagenknecht aus Bundestags auf dem Smartphone hin- und herschicken und es dann immer heißt: Die bringt es auf den Punkt.