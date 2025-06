Oh je! Wir Thüringer – und Thüringerinnen – sind wieder mal aufgefallen. Leider nicht positiv. Der Altersleiden-Atlas der Barmer attestiert den Älteren, überdurchschnittlich häufig an Bluthochdruck, Augenleiden und Rückenschmerzen zu leiden. Außerdem ist ihr Cholesterin-Spiegel häufiger zu hoch. Das alles ist nicht gut, weil nicht gesund. Klar! Ich weiß auch schon, worauf das hinausläuft. Darauf, dass die Barmer darauf drängt, den Öffentlichen Gesundheitsdienst weiter zu finanzieren. Denn die mit der Corona-Pandemie aufgebauten Strukturen und Finanzmittel in den Gesundheitsämtern würden 2026 auslaufen, wenn die Politik nichts tut. Es läuft aber leider auch darauf hinaus, dass wir etwas tun sollten.