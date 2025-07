Ob im Herzen des Thüringer Waldes, in den Tiefen der Rhön oder ganz oben im Schiefergebirge: Hunde standen einst auf so manchem Schlachtzettel, insbesondere in ärmeren Gegenden. Während man sich andernorts des Themas entzieht, hat man es im Suhler Ortsteil Goldlauter-Heidersbach über Jahrzehnte hinweg kultiviert. Und zwar mit Humor und einem Augenzwinkern. Die Wopper, wie sich die Einwohner hier nennen, bezeichnen sich auch mal als „Hoindsfresser“ – die es hier früher tatsächlich einmal gab. Wie sie mitunter damit kokettieren, macht im übertragenen Sinne manchmal schon den sprichwörtlichen Hund in der Pfanne verrückt.