Die Liste der schwer verletzten Thüringer Skispringerinnen und Kombiniererinnen musste auch in diesem Jahr fortgeschrieben werden. Nach Luisa Görlich vom WSV 08 Lauscha (Kreuzbandrisse im März 2018, März 2024 und Februar 2025), deren ehemaliger Vereinskameradin Pauline Eichhorn (Kreuzbandriss 2013, Bandscheibenvorfall 2024) und Cindy Haasch vom WSC 07 Ruhla (zwei Kreuzbandrisse in 2023 und 2025) hat es Ende August beim Sommer-Grand-Prix im französischen Chaux-Neuve Maria Gerboth vom WSV Schmiedefeld erwischt. Auch sie zog sich eine komplexe Knieverletzung zu, die erste in ihrer Karriere. Bei der Präsentation der Oberhofer Winterwochen 2026 meldete sich die 23-Jährige gut gelaunt und optimistisch zurück.