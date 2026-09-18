Nach dem neuen Modell war die indigene Bevölkerung bis 1861 auf rund 155.000 Menschen geschrumpft – etwa sieben Prozent der für 1788 geschätzten Zahl. Gründe für den dramatischen Rückgang waren nach Angaben der Forscher vor allem Krankheiten und Gewalt durch die Siedler, aber auch Vertreibung und die damit verbundenen Veränderungen der Lebensweise. Die Aborigines hatten seit jeher eine sehr tiefe Verwurzelung mit dem Land, auf dem sie lebten, auch spirituell. Nun fielen Wanderrouten und Jagdgründe weg, was zum Teil zu Hungernöten führte.