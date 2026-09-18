Sydney - Die indigene Bevölkerung Australiens war vor der europäischen Kolonisierung offenbar deutlich größer als bislang angenommen. Einer neuen Studie zufolge lebten 1788 im heutigen Australien rund 2,22 Millionen Aborigines und Torres-Strait-Insulaner (indigene Bewohner der Inseln vor der Nordküste). 1861 - nur rund 70 Jahre später - waren demnach 93 Prozent dieser Bevölkerung durch die Folgen der Kolonisierung verschwunden. Frühere Schätzungen gingen von 250.000 bis zu einer Million Menschen vor der Ankunft der Europäer aus.