Teistungen (dpa/th) - Ein Mädchen ist bei einem Zusammenstoß mit einem betrunkenen Geländemotorradfahrer bei einem Traktortreffen im Eichsfeld leicht verletzt worden. Der 21-Jährige habe sich am Samstagabend unerlaubt die als Ausstellungsstück präsentierte Maschine genommen und sei damit über das Gelände bei Teistungen gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er das sieben Jahre alte Mädchen übersehen und sie mit dem Motorrad erfasst. Dem jungen Mann blüht nun eine Anzeige unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.