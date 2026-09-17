Modautal (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf einer Landstraße bei Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit einem Pferd kollidiert und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe das Tier auf der Straße gestanden, teilte die Polizei mit. Der 32-jährige Motorradfahrer stieß mit dem Pferd zusammen und stürzte. Auch das Tier wurde verletzt. Die Polizei versucht zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sucht Zeugen.
Kollision Motorradfahrer prallt gegen Pferd und verletzt sich
dpa 17.09.2026 - 19:03 Uhr