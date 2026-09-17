Modautal (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf einer Landstraße bei Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit einem Pferd kollidiert und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe das Tier auf der Straße gestanden, teilte die Polizei mit. Der 32-jährige Motorradfahrer stieß mit dem Pferd zusammen und stürzte. Auch das Tier wurde verletzt. Die Polizei versucht zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sucht Zeugen.