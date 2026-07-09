Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 89 in der Ortslage Belrieth. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei entgegenkommende Pkw miteinander – beide Fahrzeuge kamen anschließend in einer angrenzenden Hauswand zum Stillstand. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden von Kameraden der unverzüglich alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Belrieth bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.