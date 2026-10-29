Langen (dpa/lhe) - Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf einer Bundesstraße bei Langen (Kreis Offenbach) tödlich verletzt worden. Die junge Frau sei nach der Kollision am frühen Morgen noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Ein Gutachter solle nun helfen, den Unfall zu rekonstruieren und die Ursache herauszufinden. Die Fahrbahn musste für rund fünf Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.