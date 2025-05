Die Biathlon-Kaderkreise für den kommenden Olympia-Winter sind gefunden, die Pläne längst geschmiedet: Doch während es bei den Kadereinstufungen keine großen Überraschungen gab, beinhaltet die neue Trainingskonzeption einige gravierende Änderungen. Die männlichen Top-Athleten an den zentralen Stützpunkten in Oberhof und Ruhpolding bestreiten seit dem 1. Mai einheitliche Wege, und dies mit vermehrter Konzentration auf das Schießen. Das erklärte Co-Bundestrainer Jens Filbrich (Oberhof) am Rande des Saisonstarts der Thüringer Kaderathleten in Oberhof.