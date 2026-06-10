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KOLBE Optik Bad Salzungen Fürs dauerhaft gutes Sehen ist Vorsorge wichtig

KOLBE Optik in Bad Salzungen gehört zum Mirantus Health Netzwerk und bietet Ihnen moderne Augen-Checks an.

KOLBE Optik Bad Salzungen: Fürs dauerhaft gutes Sehen ist Vorsorge wichtig
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Modernste Untersuchungsgeräte kommen zum Einsatz. Foto: Kolbe Optik

„Wer dauerhaft gut sehen will, muss Vorsorge ernst nehmen“, appeliert  Dipl.-Ing. Kai Michael Wolf, Geschäftsführer der KOLBE Optik GmbH, an alle. Das Bad Salzunger Unternehmen arbeiten mit Mirantus Health zusammen, ein Netzwerk aus Augenäztinnen und -ärzten, das die vor Ort ermittelten und DSGVO-konformen Daten auswertet. Mirantus Health ist eines der führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland, darauf spezialisiert, den Zugang zu Augenuntersuchungen  flächendeckend zu verbessern. 
Bei KOLBE Optik werden Ihre Augen mit modernsten Geräten untersucht. So können früh Veränderungen des Sehens und der Augenstruktur erkannt werden. Eine Augenärztin oder ein Augenarzt erhält digital alle Messdaten und wertet sie aus. Die Ergebnisse erhalten Sie innerhalb von 24 bis 72 Stunden per E-Mail. Eränzend gibt es eine  fundierte einschätzung Ihrer Augengesundheit mit Vorschlägen fürs weitere Vorgehen. Eine gesicherte Diagnose wird nicht gestellt. Sollte eine weitere Behandlung nötig sein, unterstützt Mirantus dabei, einen Termin in einer augenärztlichen Praxis zu vereinbaren. 

Wichtig  für Ihre Teilnahme 

Keine akuten Augenbeschwerden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an eine augenärztliche Praxis.

So nehmen Sie teil

Die Teilnahme ist freiwillig. Den Termin für die Augen-Untersuchung buchen Sie online auf der Mirantus-Website (www.mirantus.com). Nach Bestätigung unterschreiben Sie eine Teilnahmeerklärung zur besonderen Versorgung. Diese geben Sie dem  Optiker  zurück. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass Sie sich über Ihr Smartphone oder ein Tablet durch Scannen eines QR-Codes auf der Teilnahmeerklärung elektronisch in den Vertrag einschreiben. 

Bindungsfrist

Während der Teilnahme am Angebot sind Sie an die am Vertrag teilnehmenden Vertragspartner gebunden. Die Teilnahme am Angebot und die Bindungsfrist enden mit dem Erhalt Ihrer Untersuchungsergebnisse bzw. bei abklärungsbedürftigen Fällen mit der Terminanfrage an eine augenärztliche Praxis. Unabhängig davon können Sie Ihre Teilnahme jederzeit beenden, sofern ein wichtiger Grund vorliegt.