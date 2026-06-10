KOLBE Optik Bad Salzungen: Fürs dauerhaft gutes Sehen ist Vorsorge wichtig

„Wer dauerhaft gut sehen will, muss Vorsorge ernst nehmen“, appeliert Dipl.-Ing. Kai Michael Wolf, Geschäftsführer der KOLBE Optik GmbH, an alle. Das Bad Salzunger Unternehmen arbeiten mit Mirantus Health zusammen, ein Netzwerk aus Augenäztinnen und -ärzten, das die vor Ort ermittelten und DSGVO-konformen Daten auswertet. Mirantus Health ist eines der führenden Gesundheitsunternehmen in Deutschland, darauf spezialisiert, den Zugang zu Augenuntersuchungen flächendeckend zu verbessern.

Bei KOLBE Optik werden Ihre Augen mit modernsten Geräten untersucht. So können früh Veränderungen des Sehens und der Augenstruktur erkannt werden. Eine Augenärztin oder ein Augenarzt erhält digital alle Messdaten und wertet sie aus. Die Ergebnisse erhalten Sie innerhalb von 24 bis 72 Stunden per E-Mail. Eränzend gibt es eine fundierte einschätzung Ihrer Augengesundheit mit Vorschlägen fürs weitere Vorgehen. Eine gesicherte Diagnose wird nicht gestellt. Sollte eine weitere Behandlung nötig sein, unterstützt Mirantus dabei, einen Termin in einer augenärztlichen Praxis zu vereinbaren.