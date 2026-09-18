"Wenn wir klimaneutral werden wollen, sind wir darauf angewiesen, CO2 auf die eine oder andere Art zu lagern", erklärte der Experte. Denn manche Emissionen gelten als kaum vermeidbar - zum Beispiel in der Zementindustrie. Bislang aber hake es wie so oft unter anderem am Preis, sagte Mathiesen: Die Technologie sei im Vergleich noch zu teuer, als dass mehr Betriebe zu dieser Lösung greifen und CO2 abscheiden würden, um ihre Klimabilanz zu verbessern. Es gebe viele günstigere Alternativen.