Esbjerg - Dänemarks König Frederik X. eröffnet am Freitag (11.45 Uhr) in der Hafenstadt Esbjerg offiziell eine Lagerstätte für Kohlendioxid im Meeresgrund. Seit 2023 wird in der dänischen Nordsee bereits die CO2-Einlagerung auf dem ausgeförderten Ölfeld Nini West getestet. In der Pilotphase des Projekts "Greensand" landeten jährlich rund 15.000 Tonnen verflüssigtes Kohlendioxid in dem Lager in rund 1.800 Metern Tiefe. Künftig sollen im Regelbetrieb zunächst bis zu 400.000 Tonnen pro Jahr zu der ausgedienten Ölplattform transportiert und im Meeresgrund gespeichert werden.