Das Kraftwerk bleibe aber bis 31. März 2031 in Absprache mit dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber Tennet und der Bundesnetzagentur in der Netzreserve, soll also etwa bei Dunkelflauten einspringen, hieß es weiter. "Wenn zu wenig Energie durch zum Beispiel Wind oder Sonne im Netz ist, können wir das Kraftwerk wieder hochfahren", erläuterte die Unternehmenssprecherin. Das sei wichtig um Netzstabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.